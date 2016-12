Supportersfederatie Waasland-Beveren wil professionaliseren

Grembergenaar Greg Van Avermaet is uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Het is de eerste keer in zijn carrière dat Van Avermaet die titel krijgt. De renner won op 6 augustus een gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Eerder dit jaar heeft Gouden Greg ook al de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vlaamse Reus gewonnen. In de allerlaatste aflevering van ons weekend-sportprogramma Score, zo meteen na het nieuws, krijgt u een uitgebreid gesprek te zien met Van Avermaet over zijn boerenjaar.