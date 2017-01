In de Bevegemse Vijvers in Zottegem is vandaag voor de 5de keer een BlackLight Volleybal-tornooi gespeeld. Op leuke dance-muziek, in een duistere zaal enkel verlicht door 18 blacklights gaven heel wat sportievelingen het beste van zichzelf. Vanavond wordt het winnende team gekroond, maar ook het team met de meest creatieve outfit valt in de prijzen.