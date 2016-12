Het is de nachtmerrie van elke zelfstandige die deze periode honderden bestelllingen binnenkrijgt voor de eindejaarsfeesten, en voor keurslager Batselier in Sint-Gillis-Dendermonde is het helaas werkelijkheid. De slagerij is zowat vijftig bestelbonnen kwijtgespeeld, en weet dus niet wat die klanten verwachten als ze op 31 december de winkel binnen stappen om hun verse vleeswaren te komen oppikken... De slager probeert nu op alle mogelijke manieren deze mensen opnieuw te bereiken.