Nieuws Solidariteitsactie met Berlijn op markt Sint-Niklaas

Op de wekelijkse markt van Sint-Niklaas heeft gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck een solidariteitsactie gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Samen met de organisatie Beweging.net wil hij ijveren voor meer vrede in de wereld. Marktbezoekers kregen een sticker met een speciale boodschap. Terwijl wij ons stilaan klaarmaken om kerst te vieren met familie en vrienden, wil hij dat we toch ook even stilstaan bij de vele slachtoffers van terreur-daden en bij de mensen die nu leven in een land waar oorlog woedt, dat is op dit moment zo in 19 landen.