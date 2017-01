Mobiliteit en Verkeer Snelheidscontrole op gewestwegen geen prioriteit politiekorpsen

De politie zal geen extra snelheidscontroles houden op de gewestwegen in de regio, nu u daar nog maximaal 70 per uur mag rijden. Dat blijkt uit een rondvraag bij de verschillende politiezones. Sinds gisteren mag u op een aantal gewestwegen nog maar 70 km/u rijden in plaats van 90 km/u. Dat is onder meer het geval hier op de Keltenlaan in Zele. De politie blijft in de eerste plaats verder inzetten op alcoholcontroles en snelheidscontroles op plaatsen waar vaak ongevallen gebeuren.