Sport Siebe Schrijvers: "Ben hier graag en hoop dat we nog veel kunnen winnen"

En dan nu naar de stage van Waasland-Beveren in Spanje. Daar wordt hard gewerkt om het competitieslot voor te bereiden. De geblesseerden revalideren er verder en wie fit is traint er hard. Ook Genk-huurling Siebe Schrijvers. Op het einde van het seizoen keert hij terug naar Limburg en wil hij absoluut doorbreken bij Genk, maar tot dan telt voor Schrijvers maar één ding, Waasland-Beveren in eerste klasse houden en zijn hoofdstuk in Beveren zo in schoonheid afsluiten.