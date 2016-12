PVDA-acties tegen sluiting ASZ-materniteit Geraardsbergen kennen succes

Het is niet meer veilig om te wandelen tussen café Caberé in Aaigem en de spoorwegtunnel aan het Blauwbos in Mere. De wandelweg is daarom afgesloten voor voetgangers. Er zouden enkele bomen in slechte staat zijn waardoor ze mogelijk kunnen omvallen. In september van vorig jaar is er nog een vrouw om het leven gekomen toen er tijdens een onweer een boom omverwaaide. Toen is de wegel afgesloten en is de controle van de resterende bomen gestart. Daaruit blijkt nu dat er verschillende bomen in slechte staat zijn. De eigenaars van het stuk grond hebben tot 12 januari de tijd om de bomen zelf te kappen. Als dat niet gebeurt, dan zal de gemeente zelf een kapvergunning aanvragen. Ook aan de Koebrug loopt er een procedure om zieke bomen te kappen.