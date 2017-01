Politie-inspecteur redt vrouw en twee kinderen uit brandend appartement

De stad Lokeren roept zijn bewoners op om het trottoir voor hun deur sneeuw- en ijsvrij te houden. Het politiereglement van de stad verplicht dat trouwens. Omdat er de laatste dagen heel wat mensen bij de spoeddienst van het AZ Lokeren kwamen aankloppen met kwetsuren door uitschuivers, geeft de stad zijn inwoners enkele tips mee. “Zonder meteen met een bestraffende vinger te staan zwaaien, is het toch wel interessant om de grote lijnen van wat in het politiereglement staat, even uit te leggen”, klinkt het in een bericht aan de bevolking. “Al kom je met wat gezond verstand en burgerzin ook al een heel eind.” • Je mag bij vriesweer of dreigende vorst geen water gieten of laten lopen op de openbare weg. Je mag evenmin sneeuw of ijs uit je tuin of van op je dak op straat deponeren. • Als het ijzelt, is de eigenaar, bewoner of gebruiker van een gebouw verplicht om het trottoir over een breedte van minstens 1,5 meter ijzelvrij te maken. Natuurlijk mag je de bestrating niet beschadigen, of schadelijke producten gebruiken. • Als het sneeuwt, is de eigenaar, bewoner of gebruiker van een gebouw verplicht om het trottoir over een breedte van minstens 1,5 meter sneeuwvrij te maken. Je veegt de sneeuw samen langs de rand van het trottoir. En je zorgt ervoor dat de straatgoot en de rioolkolken vrij blijven. Aan opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en haltes voor lijnbussen, moet je de rand van het voetpad altijd vrijhouden. Daar mag je geen sneeuw achterlaten, dus. • En als het trottoir minder breed is dan 1,5 meter? Dan moet je de sneeuw of het ijs samenvegen en ophogen op de weg, zo dicht mogelijk bij de boordsteen van het trottoir, maar zodanig dat de straatgoot en de straatkolken vrij blijven. Het stadsbestuur zorgt op zijn beurt voor het strooien van de wegen en de fietspaden. Het strooien van de wegen is uitbesteed aan een externe firma. “De fietspaden strooit de stad zelf. De technische diensten hebben daarvoor verschillende gespecialiseerde machines, die de fietspaden tegelijk vegen en strooien”, aldus de stad. “Bij sneeuw en ijzel rijden de machines dag en nacht om het hele grondgebied te bestrijken. Het aantal kilometers fietspad in Lokeren is groot, daarom duurt het wel enige tijd vooraleer alle fietspaden zijn gestrooid.”