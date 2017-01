In de hoogste klasse van het herenvolley heeft Lindemans Aalst gisteren VDK Gent verslagen met een overtuigende 3 tegen 0. In het klassement komt Lindemans zo min of meer in het spoor van de grote twee: Maaseik en Roeselare. Nu woensdag speelt Aalst al opnieuw. Dan staat de terugwedstrijd in de CEV Cup tegen het Israëlische Kfar Saba op het programma.