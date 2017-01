Pijp- en tabaksmuseum Sint-Niklaas blaast 25 kaarsjes uit

En dan nu een blunder die kan tellen. We hebben in het verleden al wat bouwblunders op de weg te zien gekregen, zoals lantaarnpalen in het midden van een parking. Maar deze plantenbak in het midden van de weg kan ook tellen. De plantenbak staat in een straat in Denderleeuw en moet als verkeersremmer dienen. De positie van de bak is heel ongelukkig en ook gevaarlijk: in het midden van een rijvak en vlak voor een bocht. Wie de bocht wil nemen moet dus veranderen van rijstrook. Er gebeurde al zeker één ongeval. Gelukkig hebben ze in Denderleeuw de fout ingezien. De bak wordt zo snel mogelijk verwijderd. In tussentijd staat er signalisatie.