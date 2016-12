Overvallers Aldi Lede moeten 8 tot 12 jaar de cel in

In de De Vilanderstraat in Aalst is momenteel de reconstructie aan de gang van de moord op Koen Bliki. De straat is afgesloten en geblindeerde hekken schermen de voorkant af van de woning waar de man dood werd teruggevonden. De 47-jarige Bliki werd in de nacht van 29 op 30 oktober om het leven gebracht door de zoon van zijn huisbazin. Hij kreeg een messteek in zijn hart. De politie kon de dader kort na de feiten oppakken. De man heeft een psychiatrisch verleden. Het slachtoffer, Koen Bliki, was een bekend figuur in Aalst en speelde mee in enkele bekende Vlaamse films. Later meer.