Luierproducent Ontex neemt de afdeling persoonlijke hygiëne, met babyverzorgingsproducten en incontinentieproducten, over van het Braziliaanse bedrijf Hypermarcas. Beide bedrijven hebben daarover een overeenkomst gesloten, zo meldt de groep uit Erembodegem. De transactie heeft een ondernemingswaarde van 286 miljoen euro. Donderdag nog had Ontex bevestigd dat het geprekken, “in een vergevorderd stadium”, voerde met Hypermarcas. Die hebben nu een akkoord opgeleverd. De overname ondersteunt de strategie van Ontex “door onze marktpositie in Amerika uit te breiden naar Brazilië, de verkoop van onze eigen Ontex merken te verhogen en ons toegang te geven tot de snel groeiende markt van incontinentieproducten voor volwassenen”, klinkt het in een persbericht. “Na de succesvolle integratie van Grupo Mabe in Mexico, zullen we sterke posities verwerven in twee van de vijf meest vooraanstaande markten voor persoonlijke hygiëne in de wereld”, aldus nog Ontex. “Dit is wederom een belangrijke stap voorwaarts voor Ontex. Dit bevestigt dat onze transformatie naar een toonaangevend internationaal consumentenbedrijf volledig op schema ligt.” Ontex verwacht de overname in het eerste kwartaal van 2017 af te ronden.