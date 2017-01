Vlaanderen is gisterochtend wakker geworden onder een bevroren sneeuwtapijt. Dat zorgde niet alleen voor heel wat plezier, heel veel mensen werden ook verrast door de gladde wegen. Op de E17 in Zele is er bij een verkeersongeval een dodelijk slachtoffer gevallen. Een man van 32 uit Zele slipte met zijn bestelwagen op het gladde wegdek. De wagen gleed van de rijbaan en belandde op zijn zij in een gracht. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse. Er gebeurden nog een aantal andere ongevallen door de gladde wegen, maar in de meeste gevallen was er gelukkig enkel stoffelijke schade. Vannacht en morgen blijft het grijs en miezerig, maar de temperaturen stijgen wel opnieuw lichtjes boven het vriespunt.