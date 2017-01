Onderzoek naar buitensporig geweld in Ninove

De begroting van de stad Zottegem is eindelijk klaar, en da's bijna één maand te laat. Dat komt omdat de schepen van Financiën haar rekenwerk grondig wilde doen, zo klinkt het. De stad moet het ook met minder inkomsten doen door enkele ingrepen op Vlaams en federaal niveau. Toch blijft Zottegem een financieel gezonde stad, zo zegt het bestuur, en kan het zelfs investeren in camerabewaking in het centrum, en in openbare LED-verlichting. In principe moest de begroting in december al zijn goedgekeurd, in Zottegem zal dat dus pas deze maand kunnen gebeuren.