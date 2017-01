Het nieuwe jaar is nog maar 9 dagen oud. Maar op die paar dagen heeft een CEO van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf al meer verdiend dan u of ik op een heel jaar. Dat blijkt uit rekenwerk van de PVDA. Om deze situatie aan te klagen roept de partij een zogenaamde Graaidag in het leven. De dag waarop ze aanklagen dat een Belgische CEO maar liefst 44 keer meer verdient dan een gemiddelde Belgische werknemer.