Moord op Koen Bliki gereconstrueerd in Aalst

Voor de rechtbank in Dendermonde is de rechtszaak rond de treinramp in Wetteren geschorst en uitgesteld omdat er bijkomende onderzoeksdaden gevraagd zijn. De onderzoeksrechter moet nu oordelen of die vraag terecht is. Bij de treinramp in Wetteren, op 4 mei 2013, ontspoorden zeven wagons en kwam er giftig acrylnitril vrij. Een 54-jarige man is toen overleden, bijna 2.000 mensen werden geëvacueerd. Het parket had de raadkamer een verval van strafvordering gevraagd omdat de treinbestuurder, die de enige schuldige bleek te zijn, intussen overleden is.