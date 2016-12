Dronken rijden met de auto; de kans is klein dat je dat tegenwoordig onopgemerkt kan doen. Had ook de chauffeur op de baan van Wichelen naar Schoonaarde de voorbije nacht teveel gedronken? Zeker weten doen we het niet, maar het lijkt er wel sterk op, zo blijkt uit een filmpje dat circuleert op Facebook. Op sommige plaatsen kunnen tegenliggers de zwalpende auto maar net ontwijken. Het filmpje wijst er nog maar eens op dat er nooit genoeg alcoholcontroles en BOB-acties kunnen zijn. Zo voerde ook de politie van Aalst in de loop van zondag controles uit op drugs en alcohol in het verkeer. De actie was specifiek gericht naar mensen die deelnemen aan het Aalsterse uitgaansleven. Van 57 bestuurders is een ademtest afgenomen. 12 onder hen bleken onder strafbare invloed van alcohol. Van 14 bestuurders is er een speekseltest afgenomen. In 8 gevallen bleek die speekseltest een positief resultaat op drugs te geven. Twee bestuurders moesten worden opgesloten omdat ze zelfs geen besef meer hadden van plaats noch tijd...