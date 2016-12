In onze terugblik op het voorbije jaar kunnen we natuurlijk niet voorbij aan de prestaties van wielrenner Greg Van Avermaet. Ritwinst en geel in de Ronde van Frankrijk en goud in Rio, in 2016 transformeerde Van Avermaet van 'net-niet-winnaar' tot superkampioen. Journalist Kristof Meul volgt Greg Van Avermaet al van bij de start van zijn wielercarriere en vatte zijn uitzonderlijk jaar met veel plezier nog eens voor u samen. Een overzicht waar elke sportliefhebber kippenvel van krijgt.