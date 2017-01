Een op de drie jongeren die aan de hogeschool voor leraar studeert, is niet geslaagd voor de instapproef die dit jaar voor het eerst is afgenomen. Dat schrijven de Mediahuiskranten. Voor Frans is zelfs de helft gebuisd, ook al gaat het om kennis uit de lagere of middelbare school. Die studenten kunnen op dit moment gewoon aan de opleiding beginnen, maar N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas zegt niet uit te sluiten dat deze proef bindend wordt. De instaptoets werd dit jaar bij wijze van experiment afgenomen. Vanaf volgend jaar wordt de test verplicht, maar blijft hij wel niet-bindend. Voor de opleidingen secundair en kleuteronderwijs gaat het enkel om een test Nederlands, maar wie leerkracht in het lager onderwijs wil worden, zal ook zijn of haar kennis wiskunde en Frans moeten bewijzen. “We stellen al jaren vast dat studenten onvoldoende voorbereid zijn”, zegt Kaat Delrue van Arteveldehogeschool. “Vooral voor Frans: slechts tien procent slaagt voor onze tentamens in oktober. Het taalonderwijs in het middelbaar moet dringend herbekeken worden.” De hogescholen proberen de tekorten nu zelf op te lossen, en dat is ook de bedoeling van de proef. Daarnaast hopen ze dat de hervorming van het secundair, die volgend schooljaar ingaat, dit voor een deel oplost.