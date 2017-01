Economie Lebbekenaar Jos Vermeiren is nieuwe directeur Unizo Oost-Vlaanderen

Unizo Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe directeur en dat is Lebbekenaar Jos Vermeiren geworden. Vermeiren was voordien onder meer aan de slag bij VOKA en bij automobielfederatie Traxio. Hij stamt bovendien zelf voort uit een familie van zelfstandigen. Eén van zijn doelstellingen voor 2017 is om een ronde van Oost-Vlaanderen te doen langs alle lokale besturen.