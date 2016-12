Lebbeekse peperkoekfabrikant Vondelmolen kiest voor sponsoring van veldrijden

Een terugblik op het voorbije jaar, daarmee eindigen we dezer dagen het Tv Oost Nieuws. In onze eindejaarsreeks 'De Keuze van de Redactie', zijn we vandaag aanbelandt bij aflevering 7: de Keuze van Bavo. Wie wil er nog voetbaltrainer worden? Want dat is niet zonder risico. Georges Leekens en Stijn Vreven konden het dit jaar aan den lijve ondervinden bij Sporting Lokeren en Waasland Beveren.