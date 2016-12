Nieuws Laarne verlaagt milieubelasting: cadeautje van 50 euro

Goed nieuws voor de inwoners van Laarne. Want de gemeente verlaagt de milieubelasting van 150 naar 100 euro per gezin. Drie jaar geleden was er 50 euro bijgekomen omdat het gemeentebestuur vreesde dat er moeilijke tijden gingen komen. Vandaag blijkt die vrees niet meer gegrond, zegt het gemeentebestuur. Dankzij enkele besparingen is de gemeente financieel gezond. En dus moeten Laarnenaars vanaf volgend jaar 50 euro minder milieubelasting betalen.