Koppel Geraardsbergen opnieuw aangehouden op verdenking van kindermishandeling

In de zaak over het skatepark Newpact, dat in 2009 afbrandde, vraagt de uitbater de vrijspraak voor opzettelijke en onopzettelijke brandstichting. Het parket en de meeste burgerlijke partijen vinden dat de uitbater op zijn minst onvoorzichtig is geweest bij laswerken en vragen de veroordeling voor onopzettelijke brandstichting. De brand in skatehal Newpact in Sint-Niklaas, toen de grootste indoor skatehal van Europa, ontstond op 12 februari 2009. Volgens de eerste branddeskundigen werd de brand aangestoken en werd gebruik gemaakt van brandversnellers. De rechtbank van Dendermonde veroordeelde de uitbater in 2012 tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor opzettelijke brandstichting. Maar de man ging in beroep en het hof stelde een nieuwe branddeskundige aan. Die kwam -in tegenstelling tot de eerste twee deskundigen- tot de vaststelling dat het om een brand ging veroorzaakt door een onvoorzichtigheid bij laswerken. Het hof velde in september vorig jaar een tussenarrest waarbij de eerste twee deskundigen en de door het hof aangestelde deskundige bevindingen moesten uitwisselen en kwamen getuigen voor het hof. Die getuigenissen schiepen nog steeds geen duidelijk beeld over de brandoorzaak. Volgens een deskundige ontstond de brand aan een valmat na laswerken, volgens een andere deskundige is dat scenario niet mogelijk. Op basis van twijfel vraagt het openbaar ministerie nu de veroordeling voor onopzettelijke brandstichting. Ook de meeste burgerlijke partijen sluiten zich daar bij aan. Enkel één burgerlijke partij is er wel zeker van dat de uitbater zelf de brand veroorzaakte. Uitspraak op 27 januari.