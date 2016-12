Het Huis van de Sint in sint-Niklaas heeft dit jaar opnieuw een recordaantal bezoekers gehaald. Liefst 38.247 mensen kwamen er over de vloer om de woonst van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten te ontdekken. Het vorige record dateert van 2013, toen er 36.922 bezoekers werden geteld. Vorig jaar waren er dat 'slechts' 36.506, maar toen schrapten nogal wat scholen hun geplande bezoek door de terreurdreiging. In vergelijking met het vorige record uit 2013 doet het Huis van de Sint er nu meteen 1.325 bezoekers bij. "Een heel mooi resultaat, maar hiermee zitten we echt wel aan de maximale capaciteit", schetst voorzitter Geert Vandenhende van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, dat het Huis van de Sint in de Stationsstraat al voor het dertiende jaar op rij opende. "We hebben vooral op weekenddagen tot net voor sluitingstijd meer volk over de vloer gekregen. Daardoor is het aantal bezoekers nog verder gestegen. En mensen blijven van heel ver komen, van Wallonië tot Nederland. In totaal kwamen er ook 530 klassen langs. 25 dagen lang hebben we met een 100-tal vrijwilligers het Huis van de Sint open gehouden. Daarbij is er 9 kilo koffie geschonken aan de ouders én zijn er 41.000 chocolade figuurtjes aan de kinderen uitgedeeld." Gisterenavond deed Sinterklaas de deur van zijn huis achter zich dicht. De sleutels gaf hij terug aan burgemeester Lieven Dehandschutter. Volgend jaar wacht een bijzondere opening van het Huis van de Sint, als Sint-Niklaas de 800ste verjaardag viert.