In tegenstelling tot de vier andere Vlaamse provincies is het geboortecijfer in Oost-Vlaanderen het voorbije jaar gedaald, met 1,9 procent. In heel Vlaanderen zijn er in 2016 net geen 64.000 ziekenhuis-bevallingen geregistreerd. In vergelijking met 2015 is dat een lichte stijging met bijna 1 procent, of 552 bevallingen. De provincies waar meer kinderen werden geboren zijn Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Limburg blijft status quo. De terugval in de Oost-Vlaamse kraamafdelingen is volgen experten niet meteen te verklaren.