Nieuws Herzele heeft een nieuw gemeentemagazine: HZ

embed

De gemeente Herzele heeft een nieuw gemeentemagazine voorgesteld. Het heeft de naam HZ gekregen. De eerste exemplaren rolden vandaag van de band. In het magazine vinden de inwoners verhalen voor en over Herzelenaar. Het is zeker niet de bedoeling om er enkel lokale politici in op te voeren, zo zegt de redactie. Nu vrijdag valt het eerste exemplaar bij alle inwoners in de bus. Het thema van de eerste HZ is, niet toevallig: nieuw.