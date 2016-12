Heeft u Freddy's kerstbus al zien rijden?

Vanaf deze week brengt supermarktketen Colruyt een speciale schuimwijn op de markt naar aanleiding van de 800ste verjaardag van de stad Sint-Niklaas. De ‘Cuvée 800 jaar Sint-Niklaas’ is enkel verkrijgbaar in de twee Sint-Niklase filialen. “Om de 800ste verjaardag van onze stad in de verf te zetten, hebben we aan alle Sint-Niklase handelaren en bedrijven gevraagd of ze iets rond de verjaardag wilden doen”, vertelt stadsmedewerker Annelies De Graeve. “Colruyt had het idee een limited edition schuimwijn aan te bieden. En dat konden we alleen maar toejuichen. Het initiatief komt volledig van hen zelf, maar als stad zijn we blij dat onze verjaardag op die manier in de kijker wordt geplaatst. Er zijn trouwens nog handelaren die gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Op de kertmarkt kan je bijvoorbeeld ook Sint-Niklase verjaardagskoekjes kopen.”