Intussen is de Vlaamse overheid aan het onderzoeken hoe ze het zogeheten “recht om uit te dagen” ook in Vlaanderen kan invoeren. Het recht om uit te dagen is een idee waarbij burgers of buurtcomités aan hun gemeente laten weten, dat zij een bepaalde gemeentelijke dienst beter kunnen doen dan de gemeente zelf. Dat kan gaan om groenonderhoud bijvoorbeeld, of het beheer van een buurthuis. Als hun argumenten daarbij ook voldoende overtuigen, dan kan de gemeente beslissen om die dienst inderdaad uit handen te geven aan de burgers zelf. In Nederland en in Groot-Brittannië wordt het idee al in sommige gemeenten en steden toegepast, bij ons zit het dus nog in de studiefase.