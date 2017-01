Nieuws Gigantische affiche maakt Aalstenaars klaar voor carnaval

In Aalst komt carnaval steeds dichterbij en dat merk je nu ook in het straatbeeld. Vandaag heeft een gespecialiseerd team een reuzeversie van de carnavalsaffiche bevestigd aan de toren van de fabriekstoren van Syral. Dat doen ze nu al een paar jaar in Aalst. Het spandoek hangt op een hoogte van 61 meter en meet 15 op 18 meter. Vanop het Werfplein heb je een goed zicht op de carnavalsaffiche. En ook wie met de trein door Aalst spoort, kan er niet naast kijken .