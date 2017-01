Nieuws Frituur langs Gentsesteenweg in Erpe uitgebrand

In Erpe Mere is vanmorgen een frituur uitgebrand. Deze bus aan de "vijfhuizen" is onlangs helemaal omgebouwd naar een frituur. Maar door een kortsluiting in de elektriciteitskast is het voertuig nu helemaal vernield door de roet en de waterschade. De eigenaar had nochtans onlangs de elektriciteit vernieuwd, net om kortsluitingen te vermijden. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig.