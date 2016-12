Freddy Willockx zegt de politiek vaarwel

De Sint-Niklase sp.a-politicus Freddy Willockx neemt vanavond na 46 jaar afscheid van de actieve politiek. De 69-jarige minister van Staat, die ook federaal en in Europa actief was, neemt in Sint-Niklaas afscheid als voorzitter van de gemeenteraad en als gemeenteraadslid.

Hij licht zijn beslissingvanmiddag toe tijdens een lunch. Freddy Willockx, al van in zijn jeugd lid van de ABVV-kadetten, sloot zich in 1968 aan bij de Jong-Socialisten en de BSP. In 1970 raakte hij verkozen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas, waar hij onafgebroken, tot donderdagavond, zetelde.

In Sint-Niklaas was hij raadslid, schepen, burgemeester en laatst nog voorzitter van de gemeenteraad. Naast zijn lokaal engagement heeft Willockx ook een carrière in de nationale en Europese politiek achter de rug. Hij startte in 1973 in de nationale politiek als adviseur bij minister van economische zaken Willy Claes. In 1980 was Willockx een korte tijd staatssecretaris, het jaar nadien een korte tijd minister van PTT, wat hij in 1988 nog eens voor een klein jaar werd. Vanaf 1992 was Willockx vier jaar minister van pensioenen.

In 1994 werd hij verkozen voor het Europees parlement, in 1999 was hij korte tijd regeringscommissaris. Sinds 2000 was Willockx enkel nog lokaal actief, een tijd als burgemeester en tot donderdag voorzitter van de gemeenteraad. Binnen de partij lag Freddy Willockx eind jaren zeventig mee aan de basis van een vernieuwingsoperatie. Begin jaren tachtig was hij erg actief in de studiedienst.