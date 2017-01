Feestelijke opening nieuwe kantoren Van de Velde lingerie in Schellebelle

Officieel gaan de wintersolden pas morgen van start. Maar ook vandaag kon u op verschillende plaatsen al korting krijgen, door het systeem van koppelverkoop. Als je 2 artikels koopt, of meer, krijg je korting. Een handig trucje waar winkeliers gretig gebruik van maken. En door de late winterprik is er nog heel wat keuze. Iets waar de klanten in het Waasland Shopping Center best tevreden mee zijn.