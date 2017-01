Een getuige heeft één van de daders van de ziekenhuisdiefstallen in het ASZ in Aalst en in het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde herkend. Het zou gaan om een van de vrouwelijke daders die in Dendermonde toesloegen. De getuige herkende de vrouw op de beelden die hier in het TV Oost Nieuws en in het VTM-programma Faroek werden getoond. Op de beelden is te zien hoe de bendeleden ziekenhuiskamers binnengaan om patiënten te bestelen. Politie en parket kunnen alleen kwijt dat het onderzoek nog loopt, maar dat er nog niemand is gearresteerd.