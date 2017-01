Nieuws Duizendtal leerlingen geëvacueerd na brand met chemische producten in school in Zottegem

In het Koninklijk Atheneum in het Oost-Vlaamse Zottegem zijn er donderdagvoormiddag chemische producten in brand gevlogen in een leslokaal. Een duizendtal leerlingen werd geëvacueerd naar de sporthal, twee leerkrachten zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit in een leslokaal waar chemische producten gebruikt worden, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse en de school werd ontruimd. Enkele leerlingen werden verzorgd voor irritaties aan de ogen en luchtwegen. De lessen voor de basisschool worden deze namiddag hervat in hun eigen leslokalen. De leerlingen van BSKA kunnen op het gewone tijdstip na school worden opgehaald, maar enkel via de Wurmendries. Voor de leerlingen van het secundair onderwijs zijn de lessen geschorst. Zij kunnen evenwel de school nog niet verlaten. In de loop van de namiddag wordt het hoofdgebouw vrijgegeven, dan kunnen de leerlingen na het ophalen van hun materiaal de school verlaten.