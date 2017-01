1.400 leerlingen geëvacueerd na brand met chemische producten in school in Zottegem

Vanavond nog of in ieder geval morgen zullen de overstromingsgebieden in Kruibeke, Berlare en Wichelen onder water komen te staan. Dat komt door de storm die vanaf vanavond over onze contreien trekt. Die veroorzaakt een stormtij op de Zeeschelde, waardoor het water een uitzonderlijk hoog peil zal bereiken. De Paardeweide in Berlare en de Bergen-meersen in Wichelen zullen dat overtollige water moeten opvangen. De overstromingsgebieden maken deel uit van het Sigmaplan dat moet voorkomen dat woongebieden blank komen te staan wanneer de Schelde buiten haar oevers treedt.