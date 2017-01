Doel 4 ten vroegste tegen donderdag weer opgestart, schuilzone uitgebreid

Kernreactor Doel 4 van de kerncentrale in Doel is deze middag onverwacht stilgevallen. Oorzaak is een storing tussen een hoogspanningsmast en de centrale. Het incident vond plaats rond half twee. Bij het incident kwam er hete stoom vrij in een machinekamer. Eén persoon raakte daardoor gewond en moest met de ziekenwagen worden afgevoerd. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk en wordt momenteel onderzocht. Vermoedelijk is de heropstart van de reactor voor morgen.