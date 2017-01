Dodelijk ongeval E17 Zele geslipt op eerste sneeuw

Het heeft voorbije nacht weer stevig gevroren. En dus was het krabben voor veel automobilisten! Her en der lagen de wegen er ook glad bij. Op de meeste plaatsen was er gelukkig wel goed gestrooid. Zo heeft het Agentschap voor Wegen en Verkeer in onze regio de voorbije dagen al zo'n 1.000 ton zout gebruikt. En ook de komende dagen zal er nog volop gestrooid worden. Voor alle gewestwegen en autosnelwegen in Vlaanderen beschikken ze in totaal over een voorraad van 108.000 ton strooizout.