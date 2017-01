Rond drie uur vanmiddag is er een zware brand uitgebroken in de Vondelbeekstraat in Hofstade, dat is een deelgemeente van Aalst. In de loods waar de brand uitbrak stonden enkele auto's en gasflessen. Daardoor was het voor de brandweer moeilijk om blussen. De loods is volledig uitgebrand. Het aanpalende huis raakte niet beschadigd. Eén man heeft nog geprobeerd om een auto uit de brand te halen en ademde daarbij te veel rook in. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.