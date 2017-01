En we blijven nog even in Lokeren. Na 61 jaar stopt het snoepwinkeltje van Leona in de Oude Bruglaan. Leona is 86 jaar en was iedere dag van de week open. Vroeger was het snoepwinkeltje beter bekend als 'het klein bakkerijtje' omdat haar man er toen ook brood bakte. Leona en haar winkeltje zijn een echt begrip in de Durmestad. Dat merkt ze aan de vele felicitaties en bloemen die ze krijgt.