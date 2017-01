Morgenavond vieren we de overgang van oud naar nieuw en wordt er in heel wat steden en gemeenten dus flink gevierd. Zo ook in Sint-Niklaas, maar daar is het deze keer wel dubbel feest. De ballonstad viert in 2017 zijn 800-jarig bestaan en dat willen ze vanzelfsprekend gepast inzetten. Met een groot feest op de Grote Markt, en daar horen deze dagen ook extra veiligheidsmaatregelen bij.