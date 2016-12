Nieuws De Keuze van Tanita – Oost-Vlaanderen onder water

embed

Met 2017 in het vooruitzicht blikken we de laatste dagen van dit jaar terug op 2016. Deze keer is het aan journaliste Tanita De Mey in onze eindejaarsreeks ‘De Keuze van de Redactie’. Verschillende keren werd onze streek geteisterd door zware wateroverlast. Onze provincie kreeg het hard te verduren, in januari, mei en juni komen verschillende gemeenten blank te staan en lopen heel wat huizen onder. Of hoe de natuur ons het afgelopen jaar parten heeft gespeeld.