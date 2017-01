Sport Dartser Geert De Vos uit Aalst plaatst zich voor het eerst voor WK-finale

De Aalstenaar Geert De Vos heeft zich voor de allereerste keer in zijn carrière geplaatst. Voor de kwartfinales van de officieuze wereldkampioenschappen darts. Hij is pas de derde Belg ooit die daar in geslaagd is. De Vos stuntte in de vorige ronde door de wereldkampioen van 2015 te kloppen, en acht zich niet volledig kansloos in de volgende ronde. Daarin moet hij aan de bak tegen een Brit.