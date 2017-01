Crevits bekommert zich om baby bij ongeval op E17 in Kruibeke

Nog even doorbijten en deze vrijdag de 13de is voorbij. Mocht u al wat pech gehad hebben vandaag, u was niet alleen. Vraag dat maar aan de eigenaars van deze winkel in Zottegem. Nog voor openingstijd reed een geparkeerde auto plots vooruit recht de etalage van de winkel binnen. De chauffeur was onwel geworden, maar raakte gelukkig niet gewond. De winkel zelf is er erger aan toe. De gevel moest gestut worden en binnen is er veel schade. Omdat de winkel nog niet open was, waren er geen klanten aanwezig. Een geluk bij een ongeluk.