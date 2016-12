Chauffeur rijdt jongen van 15 aan en vlucht. Politie zoekt getuigen

Een autobestuurder is gisteravond rond halftien om het leven gekomen na een zware crash in de Olmenstraat in Erembodegem bij Aalst. De chauffeur reed eigenlijk op de N45 van Ninove naar Aalst. Net voor de rotonde ‘Albatros’ botste hij achteraan op een geparkeerde tankwagen. De klap was zo groot, dat de auto op de parallelweg, de Olmenstraat, werd gekatapulteerd. Het voertuig plooide in een hoek van bijna 90 graden. Een verpleegster uit de buurt probeerde de bestuurder nog te helpen, maar niets kon nog baten. De man, een dertiger die in het OLV-ziekenhuis werkt, was op slag dood. De tankwagen was geladen met vloeibare gist. Door de klap ontstond er een lek.