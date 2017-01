Burgemeester Dendermonde: "Geen fusiegesprekken dit jaar, maar sluit niks uit voor volgende jaren".

Gisteravond hebben zowat 300 minderbeelden en ook asielzoekers in Sint-Niklaas een gratis maaltijd aangeboden gekregen. Dat gebeurde in de eetzaal van het college. Cateraar van dienst is de vzw Innocenti, die al jaren lokale hulpprojecten die meestrijden tegen armoede ondersteunt. In Sint-Niklaas ging het om het jaarlijks feest van VLOS, dat staat voor Vluchtelingen Ondersteuning Vlaanderen. Het is intussen al de vijfde keer dat Innocenti dit feest van VLOS mee organiseert. Ook andere steden en gemeenten kunnen rekenen op de hulp van de vzw, die duidelijk broodnodig is.