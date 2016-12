Buggenhout bouwt drijfkrachtbelasting verder af

Het piepjonge gezelschapsspel Deer Lord is opgepikt door de topverdeler Publisher Services. De twee oprichters, Dries De Geyter uit Geraardsbergen en Dennis Lippens uit Haaltert, mogen dromen van een topverkoop. Dat schrijft De Tijd. Dries en Dennis, beiden 29, bedachten Deer Lord acht jaar geleden tijdens een vakantie met vrienden in Zuid-Frankrijk, waar weinig te beleven viel. Het spel sloeg aan en vrienden en familie pushten de twee om er een echt spel van te maken. De eerste versie heette 'Akkerdjie', later werd dat dus Deer Lord. Het is een strategisch kaartspel waarin het de bedoeling is de medespelers te misleiden en te manipuleren. De spelers moeten proberen opdrachten uit te voeren zonder dat de anderen dat door hebben. Eind vorig jaar dropten ze hun spel op Kickstarter, een crowdfundingsite. Het doel om 10.000 euro op te halen werd al na zes dagen bereikt. De Geyter en Lippens klokten uiteindelijk af op 40.000 euro. 750 gulle sponsors kregen in ruil voor hun gift een exclusieve versie van het spel toegestuurd. De makers gebruikten het geld om een grote oplage van hun spel te laten maken bij het Duitse Ludofact. In april verscheepten de makers hun eerste Deer Lords. Sindsdien namen de twee vanuit Gent de hele verkoops- en logistieke keten voor hun rekening: bestellingen opnemen, facturatie, voorraadbeheer, sociale media, enz. Begin april stelden de makers het spel nog voor aan onze kijkers: De twintigers verkochten ondertussen 10.000 dozen van hun spel en zijn uitbreidingen. Slechts 10 procent van de kopers is Belg. In oktober werd Deer Lord goed onthaald op Spiel in Essen, 's werelds grootste spelletjesbeurs. Het spel trok er de aandacht van een inkoper van de Amerikaanse supermarktgroep Target. Dat bracht de bal aan het rollen. Deer Lord Games mocht aan tafel met University Games en Publisher Services, twee wereldwijde verdelers van gezelschapsspelen. Het werd Publisher Services, verdeler van Kolonisten van Catan en verdeler van de razend populaire Codenames en Exploding Kittens. Voor een onbekend bedrag en 10 procent royalty's per spel verkochten de makers hun spel. Met het contract kunnen de makers zich weer volop toeleggen op het creatieve proces, vanaf 1 januari neemt Publisher Services de hele verkoop en logistiek voor zijn rekening. De Geyter en Lippens werken aan een nieuw spel, uitbreidingen van Deer Lord en zogenaamde franchises: een Star Wars-, Harry Potter-, Disney- of Lord of the Rings-versie van het spel. Dankzij hun wereldwijde verdeler dromen de makers van een megaverkoop. 'Publisher Services heeft een rechtstreekse lijn met warenhuisketens als Target, Walmart en Barnes & Noble. We hebben zeker een goede kans om daar op termijn in de rekken te liggen', besluit De Geyter. Target en Walmart zijn in de VS goed voor de helft van de spelletjesverkoop.