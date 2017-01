Nieuws Bakker in Melsele draait overuren op Verloren Maandag

De eerste maandag na Driekoningen. Dat is Verloren Maandag. Een dag die zoals de traditie het wil gevierd wordt met appelbollen en worstenbrood. Vooral in het Antwerpse, maar ook bij ons, in Beveren bijvoorbeeld. Daar draaiden de bakkers vandaag dan ook flink wat overuren.