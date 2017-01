Er is opnieuw ingebroken in een sporthal in Beveren. Deze keer was een sporthal in deelgemeente Haasdonk aan de beurt. Inbrekers forceerden enkele deuren, maar konden, in tegenstelling tot gisteren en dit weekend, amper buit maken. De afgelopen dagen werd er al ingebroken in de sporthallen van Beveren en Melsele. Er werd in totaal voor 20.000 euro aan materiaal en geld gestolen. Ook in een nabijgelegen schooltje in Haasdonk probeerden de dieven vannacht buit te maken, maar dat lukte niet. De gemeente bekijkt nu welke maatregelen het kan nemen.