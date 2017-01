Nieuws Aangekondigde storm... is storm in glas water

embed

We hebben geluk gehad, de waterellende valt al bij al goed mee. Deze middag zou het overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke voor het eerst onder water lopen. Maar wat iedereen had verwacht, is voorlopig nog steeds niet gebeurd. De dijk die het Scheldewater tijdens stormtij, zoals nu, moet tegenhouden is zes meter tachtig hoog. Maar het waterpeil in de Schelde komt daar op dit moment nét onder. Amper een half metertje scheelt het. De Schelde is dus nog niet buiten haar oevers getreden. Maar dat kan wel nog gebeuren. De veiligheidsdiensten hebben in ieder geval alle toegangswegen tot het overstromingsgebied afgesloten.